Bundesliga, il Bayern ne approfitta: 2-0 all'Hertha e primo posto

Il Bayern Monaco rialza la testa in Bundesliga dopo il clamoroso ko contro il Magonza e torna in cima alla classifica. Nel match valevole per la 30ª giornata del campionato tedesco la squadra di Tuchel si è imposta contro l'Hertha con il risultato di 2-0. Successo di fondamentale importanza per i bavaresi, che così si riportano a +1 sul Borussia Dortmund che nell'ultimo turno ha pareggiato 1-1 contro il Bochum in una partita che ha scaturito non poche polemiche.