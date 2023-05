Dani Olmo show, un gol e 3 assist: Lipsia in finale di Coppa di Germania

FRIBURGO (Germania) - Alla vigilia Friburgo-Lipsia, prima delle due semifinali di Coppa di Germania in programma, poteva sembrare la rivincita dell'ultimo atto dello scorso anno, vinto dal team targato Red Bull ai calci di rigore. Invece, non c'è stata storia, sin dalle prime battute. Al Lipsia basta infatti un tempo per archiviare la pratica, rifilare un pesante 5-1 a Grifo e compagni ed attendere la sfida tra Stoccarda ed Eintracht Francoforte per conoscere l'avversaria che le contenderà la Dfb Pokal.