Bundesliga, Union ko. Lipsia, trionfo a Friburgo e sorpasso al terzo posto

L'Union Berlino perde 1-0 in casa dell'Augsburg (gol decisivo di Beljo) nel 31° turno di Bundesliga e scivola al quarto posto della classifica del campionato tedesco. A superare la formazione di Berlino, in graduatoria, è il Lipsia, che trionfa 1-0 grazie alla rete di Kampl in casa del Friburgo e vola in terza posizione, a quota 57 punti.

Vincono Hertha, Hoffenheim e Moenchengladbach

Netto 2-0 del Moenchengladbach - in casa - contro il Bochum. In gol Hofmann e Stindl. Sorride pure l'Hertha Berlino che si impone 2-1 sullo Stoccarda con i guizzi di Kempf e Niederlechner. Non basta agli ospiti la rete del momentaneo pari di Guirassy. Infine, tris dell'Hoffenheim in casa con l'Eintracht: Baumgartner, Kramaric (rigore) e Bebou i marcatori. Non basta alla formazione di Glasner - che dalla ripresa ha giocato in superiorità numerica per il rosso a Nsoki - il sussulto di Gotze.