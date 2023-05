Prova di forza del Borussia Dortmund, che travolge 6-0 il Wolfsburg settimo in classifica nella gara valida per il 31° turno di Bundesliga e si riporta a meno uno dalla capolista Bayern Monaco, tenendo aperta la lotta per il titolo. I gialloneri ipotecano il successo già nel primo tempo, chiuso 3-0 grazie ai gol di Adeyemi, Haller e Malen. Nella ripresa la doppietta di Bellingham aumenta il bottino di gol insieme al secondo gol di giornata di Adeyemi.