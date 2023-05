Bundesliga, Bayern show: Tuchel vince 6-0 contro lo Schalke

Il Bayern trova la terza vittoria consecutiva in Bundesliga. La squadra di Tuchel, nel match valevole per la 32ª giornata del campionato tedesco, si è imposta nettamente sullo Schalke all'Allianz Arena con il risultato di 6-0. Primo tempo a senso unico per i bavaresi, che si portano sul 2-0 grazie alle reti di Muller al 21' e di Kimmich su rigore al 29'. Nella seconda frazione di gara la situazione non cambia e i bavaresi si portano sul 6-0 finale con la doppietta di Gnabry e i gol di Tel e Mazraoui. Successo importante per il Bayern capolista, che si porta dunque a +4 sul Borussia Dortmund impegnato stasera nella sfida interna contro il Monchengladbach.