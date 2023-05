Leverkusen, 1-1 a Stoccarda aspettando la Roma in Europa League

STOCCARDA (Germania) - Solo un pari in Bundesliga per il Bayer Leverkusen nella 32ª giornata di Bundesliga: 1-1 a Stoccarda. Xabi Alonso ottiene un punto che lo lascia al sesto posto in compagnia del Wolfsburg, restano vivi i padroni di casa nella lotta per non retrocedere. In vista del match di ritorno della semifinale di Europa League contro la Roma, l'allenatore spagnolo ha tenuto fuori dal primo minuto Wirtz e Hlozek. Reti segnate tutte nel secondo tempo e su rigore: a Palacios risponde Guirassy.