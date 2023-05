Bundesliga, crollo Bayern: ora il Borussia Dortmund può sorpassarlo

Il Bayern Monaco crolla in casa. Nella sfida valevole per la 33ª giornata della Bundesliga la squadra di Tuchel viene sconfitta all'Allianz Arena dal Lipsia con il risultato di 1-3 e complica in maniera pericolosa la corsa al titolo. I bavaresi aprono le danze con Gnabry al 25' su assist del solito Muller e chiudono il primo tempo sul risultato di 1-0. Nella seconda frazione di gara gli ospiti rialzano la testa e pareggiano con il gol di Laimer al 65' prima di ribaltare il risultato su calcio di rigore al 79' con Nkunku e di chiudere i giochi con Szoboszlai all'86'. Ora è tutto in mano al Borussia Dortmund: se dovesse vincere le ultime gare contro l'Augusta e il Magonza la squadra di Terzic diventerebbe campione di Germania.