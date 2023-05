Bundesliga, Borussia Dortmund in vetta: sorpasso sul Bayern

TORINO - Ad una sola giornata dalla fine della Bundesliga, il Borussia Dortmund vince 3-0 una partita importantissima sul campo dell'Augusta grazie a una doppietta di Haller e alla rete di Brandt. Un match che si è messo in discesa nel primo tempo, quando al 38' i padroni di casa sono rimasti in dieci a causa dell'espulsione di Uduokhai. Nella ripresa i gialloneri sono riusciti a sbloccarsi al 59' con l'ivoriano, che poi ha concesso il bis all'84'. Nei minuti di recupero poi ci ha pensato Brandt a completare il tris che permette alla squadra di Terzic di sorpassare il Bayern Monaco (sconfitto ieri in casa contro il Lipsia) e portarsi in vetta alla classifica.