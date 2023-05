Dramma Dortmund, il 5 maggio è oggi: ko in casa, Bayern campione!

Il Bayern Monaco è campione di Germania . Succede di tutto nell'ultima giornata di Bundesliga , con il Borussia Dortmund che getta al vento la clamorosa occasione per tornare a vincere il titolo undici anni dopo l'ultima volta. A priori dal risultato dei bavaresi contro il Colonia , alla squadra di Terzic bastava una vittoria in casa contro il Mainz per laurearsi campione per la nona volta nella sua storia. Inizio shock al Signal Iduna Park : al 15' gli ospiti si portano in vantaggio con un gol di Hanche-Olsen e al 19' Haller si fa parare un calcio di rigore prima del raddoppio degli ospiti con Onisiwo al 24'. Inutili i gol di Guerreiro e Sule nel finale. Dall'altro lato la squadra di Tuchel ha vinto 2-1 grazie ai gol dell'ex Juventus Coman e del giovane fenomeno Musiala all'89', dopo che il risultato era stato riportato in bilico dal rigore di Ljubicic . Ora la squadra di Tuchel può lasciarsi andare ai festeggiamenti per il 33º titolo della sua storia, l'undicesimo consecutivo.

Colonia-Bayern 1-2: tabellino e statistiche

Bundesliga, gli altri risultati

Il Lipsia, già qualificato in Champions League, si impone 4-2 in casa contro lo Schalke 04 spedendo gli avversari direttamente in seconda divisione. L'Union Berlino ottiene il quarto posto valido per la Champions vincendo per 1-0 contro il Werder Brema grazie al gol sul finale di Khedira. Il Francoforte vince in casa contro il Friburgo all'ultimo minuto, con gli avversari qualificati per l'Europa League. Il Bochum si salva imponendosi sul Bayer Leverkusen: dopo il cartellino rosso di Adli all'8' i padroni di casa si portano sul 3-0 con i gol di Forster, Asano e Stoger. Il Wolfsburg cade in casa contro il già retrocesso Hertha Berlino per 1-2 e non riesce a raggiungere la qualificazione in Conference League. Lo Stoccarda pareggia 1-1 contro l'Hoffenheim in casa e si giocherà la permanenza in Bundesliga agli spareggi contro la terza classificata della seconda divisione tedesca. Il Borussia Moenchengladbach si impone contro l'Augusta (che evita comunque lo spareggio per non retrocedere) per 2-0 con le reti di Netz e Hofmann.