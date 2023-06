Stoccarda, tris all'Amburgo: salvezza in Bundesliga ad un passo

STOCCARDA (Germania) - L'andata per lo spareggio che mette in palio l'ultimo posto nella Bundesliga 2023-24, si conclude alla Mercedes-Benz Arena con la vittoria dello Stoccarda, terz'ultimo nel massimo campionato, sull'Amburgo, terzo in seconda divisione, per 3-0. Gara subito indirizzata dagli uomini di Hoeness che sbloccano dopo 4' con Mavropanos per poi sprecare il raddoppio sul finire del primo tempo con Guirassy. Nella ripresa però al 51' e al 54' sono Vagnoman e proprio Guirassy a chiudere il discorso con il tris che avvicina lo Stoccarda alla salvezza. Lunedì sera, al Volksparkstadion, la sfida di ritorno.