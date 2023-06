Millot blinda la salvezza per lo Stoccarda: Amburgo retrocesso

AMBURGO (Germania) - Non riesce l'epica rimonta all'Amburgo che perde in casa per 3-1 contro lo Stoccarda (vincente per 3-0 all'andata) ed è ufficialmente retrocesso in Zweite Liga (2. Bundesliga). Dopo 6' i padroni di casa accendono le speranze con la rete di Kittel per l'1-0 (1-3), gli ospiti sono letteralmente sotto assedio con Florian Muller che salva i suoi dal possibile 2-0 con una gran parata sul finale dei primo tempo. Dopo la sofferenza del primo tempo lo Stoccarda reagisce e ad inizio ripresa spegne definitivamente i sogni dell'Amburgo: assist di Guirassy per Millot che da solo da distanza ravvicinata non fallisce per l'1-1 che rimette 3 gol di margine (4-1). Al 63' ancora Millot protagonista della rete che vale la vittoria e la permanenza in Bundesliga per il 3° anno consecutivo. Momenti anche di forte nervosismo in campo con i giocatori dell'Amburgo che non hanno gradito l'esultanza degli avversari al gol del 2-1. Al 97' Silas cala il tris.