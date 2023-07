"Guardiola il colpevole della fine della Germania": il duro attacco a Pep

La Germania non è più la Nazionale di un tempo e, secondo Batian Schweinsteiger , il colpevole è soltanto uno: Josep Guardiola . Difficile a dirsi visto che da tutti è considerato uno dei migliori allenatori in circolazione, e non solo per la vittoria della Champions League con il Manchester City , ma per l'ex centrocampista del Bayern Monaco è lui che "ha fatto perdere i reali valori del calcio tedesco".

Schweinsteiger, ora opninonista in Tv a TalkSport, era con Pep in Baviera per due stagioni e ha cercato di capire il suo modo di giocare: "Quando è arrivato tutti credevano che dovessimo giocare il suo tipo di calcio con i passaggi corti". Un segnale del declino del calcio tedesco è la sconfitta nell'ultima amichevole contro la Colombia con i conseguenti fischi dei tifosi, oltre alla preoccupazione in vista dei prossimi Europei casalinghi nel 2024.

Schweinsteiger attacco a Guardiola

Nel corso della trasmissione in cui è ospite, Schweinsteiger, è andato giù pesante contro il suo ex allenatore rinarando la dose riguardo alle sue idee, diverse da quelle del calcio tedesco. L'ex centrocampista della Nazionale ha proseguito dicendo: "Penso che la maggior parte degli altri paesi guardassero alla Germania come a un combattente, capace di correre per tutta la partita, ma i nostri punti di forza si sono persi negli ultimi sette, otto anni. Ci siamo dimenticati di questo e siamo stati più concentrati al voler giocare bene la palla l'uno con l'altro. Questo è uno dei motivi per cui il calcio tedesco sta avendo questo declino". Non tutti apprezzano il lavoro di Guardiola e il segnale è proprio nelle parole del tedesco ma intanto lo spagnolo è tra i dieci migliori allenatori della stagione.