Borussia Monchengladbach, Lainer shock: tumore ai linfonodi. Il comunicato

Brutte notizie in casa Borussia Monchengladbach perché al difensore Stefan Lainer è stato diagnosticato un tumore ai linfonodi. Ad annunciare la notizia la stessa società con un comunicato sul sito ufficiale che ha voluto informare i tifosi delle condizioni di salute dell'austriaco.

Ora il classe '92 dovrà stare lontano dai campi per diversi mesi, non è stato specificato quanto di preciso, per curarsi e guarire dalla malattia. Il club ha poi scritto che "secondo i medici, il tumore è stato scoperto molto presto e può essere trattato molto bene con farmaci e curata. C'è un'alta probabilità che la salute possa essere completamente ripristinata e che potrà tornare a una vita normale, compresi gli sport professionistici".

Borussia Monchengladbach, condizioni Lainer

Durante il ritiro e le visite mediche Stefan Lainer ha scoperto il brutto male e ora dovrà concentrarsi su questo per combatterla allontanandosi dalla squadra e dai compagni. A far sentire la loro vicinanza ci ha pensato il direttore sportivo della società, Roland Virkus. Di seguito le sue parole: "Faremo tutto il possibile per garantire che Stevie riceva il miglior trattamento possibile. Auguriamo a lui e alla sua famiglia molta forza e ottimismo nella lotta contro questa malattia".