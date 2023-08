Kane-Bayern, parla Tuchel: "Problemi? È il centravanti dell'Inghilterra"

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa di Germania contro il Lipsia . Inevitabili le domande sul mercato per quanto riguarda l'ormai sempre più imminente arrivo al Bayern Monaco di Harry Kane .

Tuchel ha spiegato: "Non c'è ancora nessuna ufficialità. Non parlo di giocatori che non sono ancora qui". Alla fine, però, non si è sottratto alle prime riflessioni relative a come utilizzerà l'attaccante in arrivo dal Tottenham.

Tuchel e il Bayern attendono Kane

"Harry Kane può giocare in diversi modi. Il suo trasferimento sarebbe importante per noi. Su cosa sta facendo Kane forse sapete più voi di me. Non c'è ancora nessuna ufficialità e l'allenatore non può parlare finché il giocatore non è qua. Nelle ultime ore si è parlato molto di questo trasferimento, ma io dovevo pensare all'allenamento qui con i miei giocatori" ha glissato Tuchel.