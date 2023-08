Kane, esordio amaro: Bayern ko, Supercoppa al Lipsia

Esordio amaro per Harry Kane , arrivato da poco alle dipendenze di Tuchel : il suo Bayern cade in Supercoppa di Germania contro il Lipsia che cala il tris interamente firmato da Dani Olmo .

La punta inglese entra in campo solo quindici minuti dopo l'inizio della ripresa, sul punteggio di doppio vantaggio a favore degli ospiti. Tuchel, come titolare, aveva mandato in campo Mathys Tel. In difesa è stato Upamecano ad affiancare De Ligt, mentre l'ex Napoli Kim Min-Jae è partito dalla panchina. Nonostante il risultato così netto, in campo la gara è stata equilibrata con il Bayern Monaco che ha avuto un maggiore possesso palla. Ma i bavaresi non sono stati in grado di arginare Dani Olmo, che con la sua tripletta ha fatto letteralmente impazzire la retroguardia bavarese.

Bayern-Lipsia, la cronaca

Pronti, via e Lipsia subito in vantaggio: dopo tre minuti, Dani Olmo la mette dentro sfruttando al meglio l'assist di Henrichs. Il centrocampista spagnolo replica a fine primo tempo, quando realizza la sua doppietta personale grazie all'assist di Werner. Nella ripresa, al 63° minuto, fa il suo esordio con la maglia del Bayern, Harry Kane. Ma cinque minuti dopo arriva anche il tris del Lipsia: ancora lo spagnolo, ex Dinamo Zagabria, la mette alle spalle di Ulreich ma questa volta su calcio di rigore. Il Lipisia alza così la DFL-Supercup al cielo per la prima volta nella sua storia.