Lipsia, rimonta super nel secondo tempo: 5-1 allo Stoccarda

Il Lipsia rialza la testa dopo il brutto esordio in Bundesliga. La squadra di Rose, nel match valevole per la seconda giornata del campionato tedesco, si è infatta imposta con il netto risultato di 5-1 contro lo Stoccarda dopo il ko in casa del Bayer Leverkusen (2-3). Brutto stop per gli ospiti dopo il 5-0 del primo turno ai danni del Bochum.