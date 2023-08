Bundesliga, Kane trascina il Bayern: doppietta e Augusta ko

Tutto facile per i bavaresi che vanno avanti al 32' grazie ad un'autorete di Uduokhai. Prima dell'intervallo inizia lo show dell'attaccante inglese che al 40' trova il raddoppio su calcio di rigore. Nella ripresa bisogna attendere il minuto 69 per il tris dei campioni di Germania con la doppietta personale dell'ex Tottenham, servito alla perfezione da Davies. All'86' la risposta tardiva degli ospiti con il 3-1 finale di Beljo che chiude il risultato.

Bundesliga, i risultati

L'Eintracht si salva allo scadere contro il Magonza

E' terminato 1-1 il match tra Mainz ed Eintracht Francoforte. Al vantaggio dei padroni di casa con Lee Jae-Sung al 25' del primo tempo replica in pieno recupero Marmoush. Gli ospiti hanno giocato per mezz'ora in inferiorità numerica per l'espulsione per doppia ammonizione di Knauff. Il Mainz ottiene così il suo primo punto, mentre l'Eintracht avanza a quota 4.

