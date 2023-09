Borussia Dortmund, Emre Can non basta: 2-2 contro l'Heidenheim

Il Borussia Dortmund non riesce a tornare alla vittoria. Nel match valevole per la terza giornata della Bundesliga la squadra di Terzic, dopo aver pareggiato contro il Bochum, non è riuscita ad ottenere i 3 punti in casa contro l'Heidenheim. Dopo essersi portati sul 2-0, i padroni di casa si sono addormentati facendosi rimontare e chiudendo la sfida con il risultato finale di 2-2.