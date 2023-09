Bundesliga, il Bayern vince in rimonta. Leverkusen e Stoccarda ne fanno 5

Il Bayern Monaco vince 2-1 in rimonta sul campo del Monchengladbach e ottiene la terza vittoria in tre giornate. I padroni di casa passano in vantaggio al 30' minuto di gioco del primo tempo ma i bavaresi nella ripresa ribaltano il risultato con le reti di Sane e del giovanissimo Mathys Tel .

Il Bayer Leverkusen conferma il suo ottimo avvio: terza partita e terza vittoria per le Aspirine, che travolgono 5-1 il Darmstadt e sono in testa a punteggio pieno con il Bayern. Gara equilibrata solo nel primo tempo (Vilhelmsson risponde a Boniface), poi Palacios, ancora Boniface, Hofmann e Hlozek trascinano la squadra di Xabi Alonso.

Bundesliga, gli altri risultati

Cinque gol li fa anche lo Stoccarda contro il Friburgo (doppiette per Fuhrich e Guirassy, la chiude Millot), prima vittoria stagionale per il Werder Brema: 4-0 al Mainz firmato da Ducksch su rigore, Stage, Bittencourt e Njinmah. Tomas illude il Wolfsburg, poi l'Hoffenheim la ribalta (3-1), pari fra Augsburg e Bochum: Beljo e Demirovic portano per due volte avanti la squadra di Maassen, Asano per due volte la riprende.