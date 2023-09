Bonucci in panchina, l'Union ko: Xavi Simons-Sesko, blitz Lipsia a Berlino

BERLINO (Germania) - Si chiude il programma della 3ª giornata della Bundesliga con l' Union Berlino di Leonardo Bonucci (a disposizione in panchina) che vede interrompersi la sua striscia di imbattibilità. Allo Stadion An der Alten Forsterei i capitolini cadono per 3-0 contro il Lipsia .

Ospiti che rompono l'equilibrio ad inizio ripresa (51') com Xavi Simmons che con l'aiuto della traversa batte Ronnow per l'1-0. Padroni di casa che rimangono anche in inferiorità numeri dopo l'espulsione diretta di Volland al 63', nei minuti finali il Lipsia punisce l'arrembaggio dell'Union con Sesko che in 180" piazza la doppietta per mandare i titoli di coda.

Nkounkou salva l'Eintracht: 1-1 contro il Colonia

Nell'altro match in programma il l'Eintracht Francoforte agguanta il pareggio per 1-1 all'87' con Nkounkou per evitare il ko interno contro il Colonia.

