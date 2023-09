De Ligt, corpo estraneo al Bayern: "Perché non gioco? Non ne ho idea"

Caso Matthijs De Ligt al Bayern Monaco . L'ex difensore della Juventus non trova più spazio nel club bavarese e, se continua così, potrebbe anche decidere di lasciare i tedeschi. In questo inizio di stagione, l'olandese ha giocato con il contagocce: Kim e Upamecano sono i difensori centrali titolari, l'ex Ajax è sceso in campo appena per una decina di minuti nelle ultime due partite. Anche nel ruolo di centrocampista.

"Matthijs è un elemento di grande importanza per la nostra squadra. Con tre difensori centrali di classe mondiale a disposizione, avremo certamente bisogno di tutti loro. È evidente che la situazione attuale non rappresenti una sfida semplice per De Ligt, ma sono convinto che nel corso dei prossimi mesi avrà numerose occasioni di scendere in campo. Durante gli allenamenti, dimostra costantemente un impegno ineguagliabile" ha dichiarato il direttore sportivo dei bavaresi, Christoph Freund, alla Bild.

Le parole di De Ligt e i minuti giocati in Bundesliga

De Ligt, però, non è contento della situazione: "Perché non gioco? Non ne ho idea, dovreste chiederlo al mister. Faccio tutto quello che Tuchel vuole ma nelle ultime due partite ho giocato dieci minuti circa e a centrocampo", ha detto il difensore. Il centrale olandese, mai titolare in questa stagione in Bundesliga, ha giocato 23 minuti contro il Werder Brema, 10 contro l'Augsburg, addirittua 1 in casa del Monchengladbach (entrato al 95' per Kane) e appena 6 nell'ultimo impegno dei bavaresi, il 2-2 contro il Leverkusen, entrando in campo nel finale al posto di Laimer.