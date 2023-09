De Ligt, panchina di lusso al Bayern. E in futuro? Il tifo Juve si spacca

"Perché non gioco? Non ne ho idea, dovreste chiederlo al mister. Faccio tutto quello che Tuchel vuole...". De Ligt qualche giorno fa ha parlato così del suo inizio di stagione con il Bayern Monaco . Una partita da titolare, quella col Lipsia in Supercoppa, dove, dopo appena 45', è stato sostituito da Kim. L'olandese, ex Juve, è uscito dalle gerarchie di Tuchel , a discapito del centrale sudcoreano, arrivato in estate dal Napoli e spesso schierato in coppia con Upamecano .

Soltanto 81' in totale sin qui tra campionato e Coppe, evpersino in Champions ha dovuto osservare i suoi compagni dalla panchina per tutta la gara contro il Manchester United (vinta per 4 a 3). Situazione che la dice lunga sul momento che sta vivendo il centrale olandese nella sua seconda stagione in Germania. L'allenatore, dal canto suo, in conferenza ha detto chiaro che De Ligt non è al meglio della condizione dopo un infortunio al polpaccio accusato in Nazionale. Intanto attorno al centrale classe '99 in tanti si chiedono: quale sarà il suo futuro? E sui social ne hanno parlato anche tifosi della Juventus che si sono divisi...