Tuchel su De Ligt fuori: "Capisco l'insoddisfazione ma sa fare gruppo"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Difficile diventare il titolare inamovibile nella difesa del Bayern Monaco? Chiedere a Matthijs De Ligt. Il difensore olandese ha giocato appena 85 minuti su 540 in questo avvo di stagione in Germania, addirittura in panchina per tutta la prima partita di Champions col Manchester United terminata 4-3.

L'arrivo di Kim dal Napoli ha stravolto le gerarchie della linea difensiva bavarese e ad un anno dal suo arrivo dalla Juventus, Matthijs De Ligt non trova spazio al Bayern Monaco. Il tecnico Thomas Tuchel minimizza: "Non si cambiano spesso i centrali, ma parliamo con ogni giocatore tutti i giorni. Matthijs meriterebbe di giocare al 100%, è in buona forma. Ovviamente capisco che non sia soddisfatto del minutaggio ma è un giocatore che fa gruppo, tutti devono farsi trovare pronti in ogni momento e Matthjis lo fa".

De Ligt in panchina contro lo United

De Ligt o meno, il Bayern incassa tanti gol, vedi i tre presi dallo United. "Bisogna fare tutto insieme, si può mantenere la porta inviolata anche mettendo due centrocampisti di contenimento. I gol concessi allo United sono stati un po' strani ma cercheremo di continuare ad avere una certa stabilità, non dimentichiamo anche il valore degli avversari". Poi una battuta su Nagelsmann, del quale ha preso il posto al Bayern e oggi ufficializzato come nuovo ct della Germania: "Julian è un allenatore top come lo era anche Flick. Ero convinto che la Germania potesse fare un ottimo Europeo con Flick e lo farà anche con Julian".