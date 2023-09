“De Ligt, schiaffo Tuchel al Bayern: l’ex Juve sempre più furioso”

MONACO (Germania) - In casa Bayern Monaco tiene banco la situazione che vede coinvolto Matthijs de Ligt ed il suo rapporto con l'allenatore Thomas Tuchel. In occasione della vittoria in Champions League contro il Manchester United l'ex Juventus è rimasto in panchina per tutto l'arco del match, un duro colpo per il difensore olandese arrivato nell'estate del 2022 per 67 milioni di euro.