Bundesliga, il Leverkusen vince ancora e aggancia il Bayern in vetta

L'unica partita senza successo degli uomini di Xabi Alonso è stato il pareggio per 2-2 di una settimana fa sul campo del Bayern Monaco, proprio la squadra con cui le 'aspirine' condividono ora la vetta della classifica con 13 punti conquistati a testa.

Boniface ancora in gol, Eintracht-Friburgo termina senza reti

Il gol che sblocca la gara per il Bayer Leverkusen è siglato al 9' dal nuovo acquisto Victor Boniface. Nella ripresa l'Heidenheim aggancia il pareggio al 58' ma Jonas Hofmann regala il nuovo vantaggio ai padroni di casa, che chiudono la pratica grazie alla doppietta di Boniface (su rigore), arrivato così a sei reti in cinque partite di Bundesliga, e al poker siglato da Amine Adli. Termina 0-0, invece, il posticipo domenicale tra Eintracht Francoforte e Friburgo. Si tratta del quarto pareggio consecutivo per il Francoforte, che si trova adesso a sette punti in classifica alla pari proprio con il Friburgo di Vincenzo Grifo.

Bayer Leverkusen-Heidenheim: curiosità e statistiche