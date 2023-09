Tuchel, conferenza Bayern-Lipisa: "Dubbio De Ligt, Gnabry brutta perdita"

A distanza di un mese e mezzo il Bayern Monaco è pronto a risfidare il Lipsia, dopo la sconfitta nella Supercoppa di Germania firmata da Olmo (3 a 0 il risultato finale). Un vero e proprio scontro diretto tra la prima della classe, i bavaresi, e la terza, ovvero la formazione di Marco Rose. Un punto separa le due squadre in classifica e alla vigilia della sfida ha parlato Tomas Tuchel in conferenza.

"Vendetta non è la parola giusta" - ha detto il tecnico tedesco - "Non riprenderemo la Supercoppa ma ancora fa male quel risultato. Questa è una partita top del campionato e tutti vogliono vincere".

Lipsia-Bayern Monaco, conferenza Tuchel

Tuchel ha parlato del Lipsia: "Giocano con il 4-4-2 da anni, hanno compensato le loro partenze con molta qualità e con molta velocità. Sono pericolosi come collettivo e molto uniti. Riconosciamo molto bene le loro qualità. Abbiamo perso le ultime due partite contro di loro, il che ci ha fatto male. Dopo la Supercoppa abbiamo fatto un buon percorso e ora si tratta di proseguire su questa strada. L'umore è buono, la mentalità è giusta. È arrivato il momento di cambiare le carte in tavola, ma sarà certamente difficile". Sulle condizioni di De Ligt, in gol contro il Bochum ma spesso in panchina in questa stagione, ha detto: "Matthijs è fuori, non posso dirlo con certezza ma sembra così. Gnabry? A condizioni normali potrebbe star fuori 4 o 6 settimane, ma dipende da tanti fattori. Una perdita amara e dovremo cercare di fare un percorso riabilitativo in modo che non perda condizione".

Dalle assenze ai recuperi: "Dayot Upamecano, Minjae Kim e Thomas Müller si sono allenati ieri senza problemi dopo i loro recenti problemi. Se rimane così, possono essere in squadra". Su Xavi Simmons: "L'ho avuto quando era più giovane ed era chiaro che aveva un grande potenziale. Si è guadagnato un posto nella squadra nazionale attraverso il campionato olandese. È in ottima forma. È tecnicamente abile, calmo sulla palla e bravo davanti alla porta. Dobbiamo assicurarci di fermarlo". In chiusura sulle condizioni di Neuer: "È un'ottima notizia. Manu ha fatto un allenamento parziale. Non è stata una sessione intensa, ha fatto solo alcune parti. È un altro passo. Le cose possono progredire rapidamente, ma è ancora lontano dal recupero completo".