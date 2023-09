Reus porta il Borussia Dortmund in testa: 3-1 contro l'Hoffenheim

Il Borussia Dortmund vola in testa alla classifica. Nel match valevole per la sesta giornata di Bundesliga, la squadra di Terzic si è imposta in trasferta contro l'Hoffenheim (che nell'ultima partita aveva vinto contro l'Union Berlino di Bonucci) con il risultato finale di 3-1 grazie alle reti di Fullkrug, Reus e Ryerson. Per i padroni di casa è andato in gol Kramaric, siglando il momentaneo pareggio. Vittoria importantissima per gli ospiti, che si portano così momentaneamente a +1 sul Bayern Monaco che domani affronterà il Lipsia in trasferta. L'Hoffenheim, dall'altro lato, non riesce dunque ad ottenere la sua quinta vittoria di fila.