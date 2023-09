Bonucci ancora ko, l'Union affonda: quinta sconfitta consecutiva

Continua il periodo no dell'Union Berlino in Bundesliga. La squadra dell'ex Juventus Leonardo Bonucci, nella sfida valida per la sesta giornata del campionato tedesco, è stata sconfitta in casa dell'Heidenheim 1846 che si è imposto sugli avversari con il risultato di 1-0. Si tratta della quarta sconfitta consecutiva in campionato per la formazione guidata da Fischer, a cui si unisce anche il ko del Santiago Bernabeu in Champions League contro il Real Madrid. Il difensore azzurro è partito nuovamente titolare dopo il fallo da rigore causato nella sfida contro l'Hoffenheim, uscendo dal campo al 74'. A decidere la sfida è stato il gol di Beste al 59'.