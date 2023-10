Bayer Leverkusen show: tris al Colonia e primo posto in Bundesliga

Il Bayer Leverkusen continua a dare spettacolo in Bundesliga e non solo: nella settima giornata di campionato, i ragazzi di Xabi Alonso hanno avuto la meglio agevolmente contro il Colonia. Terza vittoria di fila arrivata dopo quelle contro Heidenheim e Magonza e testa della classifica di nuovo conquistata, scavalcando di fatto sia lo Stoccarda che il Borussia Dortmund. Il Colonia, invece, resta il fanalino di coda con un solo punto conquistato, più di un mese fa, in casa dell'Eintracht Francoforte.