Bonucci sbotta sui social: “Ho sempre rispettato ogni allenatore”

BERLINO (Germania) - Tutta la gara in panchina nel ko firmato da Raspadori nel match di Champions contro il Napoli: nella nona sconfitta consecutiva dell'Union Berlino non c'è stato spazio per Leonardo Bonucci. L'ex bianconero non ha iniziato al meglio la sua avventura in Germania con la classifica complessa in Bundesliga (6 punti in 8 gare) e tre sconfitte su tre nel girone di Champions League. Per l'ex bianconero 5 presenze su 9 partite in stagione, solo due giocate per tutti e 90 i minuti, e l'esclusione dalla sfida contro i campioni d'Italia. Tante indiscrezioni sul difensore azzurro che ha deciso di affidare ai social la sua versione dei fatti.