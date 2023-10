Il Leverkusen vince e si riprende la vetta della Bundesliga: Friburgo ko

Il Bayer Leverkusen batte in casa il Friburgo e scavalca il Bayern Monaco in classifica, riprendendosi la vetta della Bundesliga. La squadra di Xabi Alonso è passata in vantaggio al 36° minuto grazie alla rete di Wirtz servito alla perfezione da Frimpong. Nella ripresa arriva il raddoppio dei padroni di casa propiziato dallo sfortunato autogol del portiere Atubolu: gli ospiti non demordono e al 70° accorciano le distanze con Gulde su assist di Grifo. La gara termina sul 2-1 e per il Leverkusen si tratta della quarta vittoria di fila in campionato.