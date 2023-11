De Ligt, infortunio shock: ginocchio! Bayern e Olanda in ansia

SAARBRUCKEN (Germania) - Ansia Bayern Monaco per l'infortunio di Matthijs De Ligt , uscito anzitempo nella sfida di Coppa di Germania contro il Saarbrucken persa clamorosamente dai bavaresi sul campo del club di terza divisione tedesca. Problema al ginocchio destro che è sembrato subito molto grave per l'ex difensore della Juventus, rimasto a terra molto dolorante e tenendosi immediatamente la gamba, dopo una scivolata sull'insidioso campo del club di 3. Liga. Secondo le prime indiscrezioni potrebbero essere interessati i legamenti, un infortunio che terrebbe lontano dal campo De Ligt nei prossimi impegni con il Bayern (sicuramente non sarà in campo nel Klassiker contro il Dortmund nel prossimo turno di Bundesliga) e con la nazionale olandese, con il suo ritorno in campo che potrebbe slittare al 2024.

Bayern in ansia per De Ligt

Una serata nera per Tuchel che dopo il momentaneo vantaggio di Muller ha perso il difensore olandese. Al 25' De Ligt è andato a chiudere in scivolata sull'esterno avversario Di Michele, ma il terreno di gioco non in perfette condizioni sembrerebbe aver tradito il numero 4 bavarese che ha subito urlato per il dolore. Il ginocchio destro nelle mani e i soccorsi dello staff medico, De Ligt ha poi provato a tornare in campo ma è stato costretto a chiedere il cambio e la reazione di Tuchel in panchina ha fatto subito capire l'entità del problema. Mani sul cappello per il tecnico tedesco che ha poi subito una clamorosa eliminazione con la rimonta degli avversari completata al minuto 96.