De Ligt tra infortuni e panchina: tutta la verità e i retroscena al Bayern

Una decina di presenze, solo 6 da titolare, in due occasioni in campo per tutta la partita, poco più di 400 minuti. Dopo la scorsa stagione giocata da grande protagonista, era ardito immaginare che Matthijs de Ligt potesse far registrare numeri del genere al Bayern Monaco . Invece i primi tre mesi di 2023/24 del difensore centrale ex Juventus sono stati un susseguirsi di difficoltà dal quale non è ancora riuscito a riemergere.

In realtà, dopo un avvio in sordina, il classe 1999 aveva ritrovato spazio e continuità, ma il problema accusato al ginocchio rimediata in Coppa di Germania nella sconfitta per 2-1 contro il Saarbrücken rischia di aver concluso il suo anno con due mesi di anticipo (un mese e mezzo fuori come prima, generale valutazione per il recupero dall'infortunio).

De Ligt, un avvio fatto di infortuni

Contava di avere il posto fisso in campo, invece per ora ha avuto solo quello in infermeria. Già durante la preparazione De Ligt aveva manifestato i primi acciacchi muscolari, conseguenze forse del problema al polpaccio che lo aveva fermato a giugno impedendogli di giocare le finali di Nations League in casa con la sua nazionale.

All’inizio di stagione ci è arrivato così a mezzo servizio e quando ha iniziato a riprenderete ritmo una botta al ginocchio destro nel match contro il Bochum del 23 settembre (dopo aver segnato di testa il primo e unico gol del suo anno) lo ha messo nuovamente fuori uso per quasi un mese. Il problema accusato a Saarbrücken è nello stesso punto, come ha confermato anche Tuchel.

Si tratta dell’ennesimo stop per l’ex capitano dell’Ajax, che terminerà l’anno avendo giocato da titolare solo un quarto delle partite nel calendario del Bayern in questa prima parte di stagione. Ma che sta succedendo a De Ligt?