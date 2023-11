Diretta Dortmund-Bayern ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DORTMUND (Germania) - Tra casa e trasferta, le ultime 10 sfide vedono i bavaresi imbattuti e con 9 vittorie nel Klassiker contro il Borussia. Per trovare una vittoria giallonera bisogna tornare alla Supercoppa del 3 agosto 2019, che seguiva il 3-2 in campionato della stagione precedente. Il Klassiker è pronto a tornare con Terzic e Tuchel che si sfidano nella lotta al titolo di Bundesliga che lo scorso anno i bavaresi hanno scippato ai rivali storici nell'ultima giormata di campionato. Gli 81mila del Westfalenstadion sanno essere un fattore e il Bayern è in uno dei momenti delicati della stagioen dopo la clamorosa eliminazione di Dfb Pokal contro il piccolo Saarbrucken. "Puntarci il dito a vicenda serve a poco", ha ammesso Tuchel, "dobbiamo solo andare a Dortmund e vincere". Per il Borussia il big match non vale certo di mento, con una sconfitta la corsa al titolo diventerebbe molto più complessa. Un Klassiker da dentro o fuori per molti motivi.