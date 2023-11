Bundesliga, lo Stoccarda cade in casa dell'Heidenheim. Pari per il Werder

Il Wolfsburg ha pareggiato in casa contro il Brema per 2-2 nella gara valida per la decima giornata di Bundesliga. Ospiti in vantaggio con Ducksch al 7' pareggio del Wolfsburg con Cerny al 37' e vantaggio casalingo con Paredes al 59'. Al 65' la rete di Borre per il definitivo 2-2.