El Ghazi per la Palestina, il Mainz lo licenzia: che è successo in Germania

Il calcio e la politica spesso si intrecciano, poi con una guerra di mezzo tutto diventa molto delicato. Molti non parlano per paura, altri prendono posizione, come nel caso di El Ghazi , attaccante olandese, ora svincolato dopo i problemi con il Mainz . Il giocatore è stato licenziato dal club per aver espresso delle opinioni pro Palestina . La società ne ha preso subito le distanze e ha chiesto al calciatore di scusarsi. Non lo ha fatto. La conseguenza? Risoluzione del contratto immediata.

El Ghazi pro Palestina, Mainz non ci sta. Cosa è successo?

Quali sono le frasi che hanno portato alla rottura del rapporto tra El Ghazi e il Mainz? Questo il suo pensiero: "Questa non è guerra. Quando una parte taglia acqua, cibo ed elettricità all'altra non è guerra. Quando una delle due parti ha armi nucleari non è guerra. Quando una delle due parti utilizza immagini generate dall'Intelligenza artificiale per diffondere disinformazione sull'altra non è guerra. Quando i social censurano i contenuti di una parte e non dell'altra non è guerra. Questo non è un confitto né una guerra. Questo è genocidio, distruzione di massa e noi vi stiamo assistendo in diretta. Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera". Il club tedesco, dopo questi pensieri espressi dal proprio giocatore, ha preteso subito delle scuse: "Il Mainz 05 rileva con sorpresa e disagio le dichiarazioni di Anwar El Ghazi sui suoi canali social. La società verificherà legalmente i fatti e poi valuterà le azioni. Il giocatore è in permesso e attualmente non si sta allenando" - questa la prima nota della società, che ha anticipato il licenziamento.