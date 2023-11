Bayern Monaco, protesta tifosi: "Colori inviolabili" e l'attacco all'Uefa

"I colori del club sono inviolabili". Ai tifosi del Bayern Monaco non è andato giù l'utilizzo della seconda maglia nel match contro il Galatasaray. Nonostante la vittoria sul campo per 2 a 1 abbia proiettato la formazione di Tuchel agli ottavi di Champions League con due giornate d'anticipo, - 12 punti conquistati dopo quattro giornate e un rullino immacolato ormai dal 2017 con numeri impressionanti - i supporters non hano digerito il fatto di aver giocato con la divisa nera, quella da trasferta, piuttosto che con la maglia rossa, utilizzata sempre nelle gare casalinghe. Una protesta che è poi sfociata contro l'UEFA.

Bayern Monaco, la protesta dei tifosi

Sin dal fischio d'inizio i tifosi del Bayern Monaco hanno fatto capire il loro disappunto per la scelta di giocare con la maglia nera - dovuta anche per via delle cromature simili con la maglia arancione e rossa del Galatasaray - infatti hanno appeso dinnanzi alla Curva una gigantografia con la t-shirt rossa tipica dei bavaresi e la frase sull'inviolabilità dei colori, sacri per i supporters di qualsiasi squadra. Poi nello stadio è apparso anche un altro striscione, questo però contro l'UEFA: "Il 95% dei tifosi ama il calcio, il 5% sono idioti che sfruttano il calcio. Fermate le riforme della UEFA Champions League e la plutocrazia dell'Associazione dei Club Europei (ECA). Va*******o UEFA".