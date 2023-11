Kane doppietta, il Bayern vince ancora. Dortmund ko contro lo Stoccarda

Pomeriggio di gol ed emozioni in Bundesliga . Il Bayern Monaco , dopo aver dominato il Klassiker , ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva imponendosi in casa contro l' Heidenheim . I bavaresi hanno vinto con il risultato di 4-2 al termine di una sfida più complicata del previsto: dopo la doppietta del solito Harry Kane , in forma straripante, gli ospiti hanno trovato il pareggio dal 67' al 70' con le reti di Kleindienst e Beste . La squadra di Tuchel reagisce alla grande e si riporta davanti con i gol di Guerreiro al e Choupo Mouting nei minuti finali.

Bundesliga, le altre partite

Lo Stoccarda si è imposto con il risultato di 2-1 in casa contro il Borussia Dortmund. Gli ospiti aprono le marcature con Fullkrug, mentre Undav sigla la rete del pareggio al 42'. Nella seconda frazione di gara i padroni di casa spingono e trovano il gol della vittoria con il calcio di rigore realizzato da Guirassy all'83'. Pareggio senza reti nella sfida tra Darsmstadt e Magonza. L'Augusta non riesce ad imporsi in casa contro l'Hoffenheim: alla rete di Weghorst al 23' risponde Demirovic in apertura di secondo tempo. Infine il Colonia ultimo in classifica conquista il secondo pareggio consecutivi per 1-1 rimontando sul campo del Bochum.