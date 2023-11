Leverkusen caterpillar: asfaltata anche l'Union Berlino di Bonucci

Poker del Bayer Leverkusen che schiaccia in casa l'Union Berlino e mette a segno la decima vittoria in campionato su undici gare giocate. La squadra di Xabi Alonso scavalca di nuovo il Bayern Monaco in classifica (ieri vittorioso in casa contro l'Heidenheim) e sale a quota 31 punti in vetta alla Bundesliga. Padroni di casa in vantaggio al 23° minuto con Grimaldo abile a sfruttare un assist di Wirtz. Nel secondo tempo i rossoneri si scatenato e vanno in rete per altre tre volte grazie alle firme di Kossounou, Tah e Tella. Da segnalare nel primo tempo l'infortunio di Bonucci, costretto a lasciare il campo sostituito da Knoche. In classifica l'Union Berlino resta fermo a quota 6 punti, ultimo insieme al Colonia, facendo registrare la nona sconfitta consecutiva.