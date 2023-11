Il St. Pauli è tornato a sognare la Bundesliga

14 maggio 2011. È la data dell’ultima partita giocata dal St. Pauli in Bundesliga, sul campo del Mainz. Una sconfitta per 2-1, la ventunesima di una stagione che la squadra del quartiere di Amburgo ha rimediato, il dodicesimo match di una striscia negativa che ha portato il club dalla mezza classifica ai bassifondi fino all’ultimo posto valso un biglietto finora di sola andata per la Zweite Liga. Lì è rimasto per tredici stagioni, con un paio di quarti posti, qualche piazzamento nella parte sinistra della classifica, tante ambizioni spesso invecchiate male, alla ricerca di una quadra che permettesse a una delle realtà maggiormente di culto del calcio tedesco - espressione di un quartiere particolarmente libertino, con una forte identità politica e sociale, in prima linea per i diritti dei migranti e della comunità Lgbt - di tornare dove meriterebbe, in massima serie.