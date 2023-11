Tuchel, Colonia-Bayern e lo sciopero dei cambi: "Non avevo idee brillanti"

"Non avevo idee brillanti". Mai banale Thomas Tuchel e anche al termine della gara contro il Colonia ha spiegato il motivo degli zero cambi fatti. Il suo Bayern Monaco ha vinto di misura con la rete del solito Harry Kane , bravo a segnare il tap-in sulla respinta corta della difesa avversaria, a soprendere tutti non è stata la fatica nello sbloccare il match ma quanto più i cambi non effettuati dal tecnico tedesco. Situazioni che accadono raramente, ma perché ha scelto di non utilizzare i giocatori dalla panchina? Il motivo l'ha spiegato lui stesso a Dazn.

Colonia-Bayern Monaco, parole Tuchel

Thomas Tuchel ha risposto in modo naturale e senza troppo girarci attorno alla domanda, ma i cambi? "Non me la sono sentita. Non perché non mi fidi dei miei giocatori in panchina, ma perché siamo stati molto bravi a giocare e abbiamo controllato completamente la gara con gli undici che erano in campo. Choupo è stato bravo a giocare con Harry. Continuavo a pensare a come avremmo potuto portare Thomas (Muller) in campo, o magari di concedere qualche minuto a Mathys (Tel) e Rapha (Guerreiro). La gara, però, è sempre stata in equilibrio e la squadra è stata in completo dominio. Ho faticato un po’ oggi e non avevo idee brillanti".

Chi invece continua a far parlare di sè stato Harry Kane. L'attaccante inglese ha segnato l'ennesimo gol decisivo, raggiungendo quota 18 in campionato in appena 12 partite, e nelle ultime cinqie gara ha una media di due centri a match (10 nelle ultime cinque sfide disputate, comprese due triplette e una doppietta). Il Bayern Monaco, in attesa del resto del turno in programma, è salito in vetta alla classifica della Bundesliga.