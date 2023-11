Senza Bonucci, Volland salva l'Union. Dortmund da 0-2 a 4-2 col Gladbach

BERLINO (Germania) - Senza Leonardo Bonucci, ai box per un infortunio, l'Union Berlino evita la decima sconfitta stagionale in campionato grazie al gol di Volland all'88', ma resta sul fondo della classifica di Bundesliga con appena sette punti conquistati in dodici giornate. Allo Stadion An der Alten Försterei della capitale tedesca l'Augusta era passato in vantaggio con il penalty segnato da Demirovic al 39' mentre, nell'area opposta, Dahmen aveva ipnotizzato Knoche dagli undici metri al 58'. Show del Borussia Dortmund che, in appena 15', ribalta lo svantaggio di 0-2 in casa con il Moenchengldbach: uno-due ospite con Reits (13') e Kone (28'), poi la rimonta giallonera è firmata Sabitzer (30'), Fullkrug (32') e Bynoe-Gittens (45'). Malen al 97' fissa il punteggio sul 4-2.