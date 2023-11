Bonucci, per la panchina dell'Union in pole c'è un ex Spezia: superato Raul

Union Berlino, Bjelica supera Raul: un ex Spezia per Bonucci

Nei giorni scorsi, nei quotidiani spagnoli, era emersa la tentazione Raul come possibile nuovo allenatore dell'Union Berlino. La leggenda del Real però sta già svolgendo il suo lavoro al Castilla, la squadra B dei Blancos, e spera un giorno di prendere il posto di Ancelotti. I tedeschi allora hanno puntato gli occhi su Bjelica, che ha un passato anche in Italia: il croato ha infatti allenato lo Spezia in Serie B, nella stagione 2014-2015, portando la squadra al quinto posto e ai playoff dopo un avvio non buono. Ora i tifosi dell'Union sperano in un copione simile: la squadra è al penultimo posto in Bundesliga e sta vivendo un momento totalmente opposto rispetto alla scorsa stagione, terminata con la qualificazione in Champions League. Una competizione che Bjelica conosce e con la Dinamo Zagabria ha battuto anche l'Atalanta per 4-0 nell'edizione 2019-2020. Bonucci e compagni non trovano la vittoria dal 26 agosto contro il Darmstadt, decisamente troppo e adesso sperano in un cambio di rotta.