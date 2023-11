Neuer, ufficiale il rinnovo col Bayern e un documentario sul recupero

Dopo l' eliminazione dal Mondiale in Qatar con la Germania , Neuer aveva riportato la frattura della parte inferiore della gamba destra mentre stava sciando. Costretto a operarsi e a saltare tutta la seconda parte della scorsa stagione, l'estremo difensore non si è mai arreso e da quattro partite è tornato a giocare titolare difendendoi pali del suo club, che lo ha sostenuto nel lungo percorso di recupero. Le immagini della sua marcia verso il ritorno in campo sono da oggi a disposizione in un documentario diffuso dal Bayern di pari passo con l'annuncio dell'accordo.

Neuer, cosa ha vinto con il Bayern e in carriera

Con Neuer è stato prolungato il contratto del terzo portiere Sven Urleich. Per entrambi, sorrisi a trentadue denti nelle foto di rito con una maglia celebrativa tra le mani. Neuer ce l'ha fatta. Non ha mai mollato di fronte al dolore fisico e il Bayern lo ha sostenuto: cedendo Yann Sommer all'Inter mentre Neuer era ancora infortunato, ha dimostrato di non avere alcun dubbio sul fatto che sarebbe tornato lì dove negli anni ha dimostrato di essere tra i migliori al mondo. Ovvero in porta, difendendo la quale ha conquistato per due volte il titolo di giocatore dell'anno in Germania, ha alzato al cielo da capitano della Germania la Coppa del Mondo 2014, ha vinto due Champions League, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe Europee, undici volte la Bundesliga, sei volte la Supercoppa di Germania e sette la Supercoppa nazionale oltre al titolo di Campone d'Europa Under 21 nel 2009. Riecco Neuer: il gigante è tornato.