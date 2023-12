Bayern Monaco-Union Berlino rinviata: è ufficiale, perché non si gioca

Il Bayern Monaco oggi non scenderà in campo. I bavaresi di Tuchel, attualmente secondi in Bundesliga, avrebbero dovuto ospitare l'Union Berlino di Bonucci all'Allianz Arena alle 15:30 nel match valevole per la 13ª giornata del campionato tedesco. A cambiare i piani del pomeriggio, però, sono state le condizioni climatiche a Monaco, e in generale in tutta la Baviera.