Il Lipsia si rialza: scalzato il Dortmund, è in zona Champions

MONCHENGLADBACH (Germania) - Con il rinvio per neve di Bayern Monaco e Union Berlino la 13ª giornata della Bundesliga si apre a Monchengladbach dove prosegue il momento negativo dell'Hoffenheim che dopo due pareggi arriva la sconfitta. Al rigore trasformato da Plea al 58' per il Borussia risponde il solito Weghorst per l'1-1 ma all'83' Ngoumou regala il successo al Gladbach per il 2-1 finale. Hoffenheim (6° a 20 punti) rischia il sorpasso da parte del Francoforte (18 punti).