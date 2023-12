Boniface risponde a Ryerson, pari tra Leverkusen e Dortmund

LEVERKUSEN (Germania) - Dopo il rinvio di Bayern Monaco-Union Berlino per le condizioni meteo avverse in Baviera, termina 1-1 il big match di Bundesliga tra Leverkusen e Borussia Dortmund. Pari che permette alle Aspirine di Xabi Alonso di mantere la vetta a +3 dagli uomini di Tuchel (con una gara in meno) e il +10 sui gialloneri di Terzic che sprecano una ottima chance per rilanciarsi in chiave primo posto.

Leverkusen-Dortmund, la partita

Bastano 5' ai gialloneri per violare la difesa del Leverkusen, assist di Fullkrug per Ryerson che non perdona e sblocca la partita. Le Aspririne reagiscono alla mezz'ora con le due occasioni ravvicinare per Xhaka e Grimaldo, al secondo di recupero trovano anche il pari con Wirtz ma il Var annulla per fuorigioco. Nella ripresa la formazione di Terzic resiste fino al minuto 79 con il Leverkusen che trova la via del pari: assist di Schick per Boniface che a porta spalancata firma l'1-1. Il Dortmund ci prova allo scadere ma il colpo di testa di Fullkrug esce di poco sopra la traversa, il risultato non cambia. Vittoria di misura del Friburgo sul campo del Mainz, chiude il programma del 13° turno il posticipo tra Augusta ed Eintracht.