Nader Jindaoui, l'influencer diventato calciatore dell’Hertha: la storia incredibile

Di mestiere fa l’influencer, ma potrebbe diventare anche calciatore. Professionista, s’intende. E no, non ci son di mezzo reality, talent o altri show simili. Solo tanta dedizione. Si chiama Nader Jindaoui , ha 27 anni, gioca a calcio da una vita a livello dilettantistico. Ora però sogna di fare lo step al piano di sopra, dopo aver fatto il suo esordio con la prima squadra dell’ Hertha Berlino.

Jindaoui, un influencer diventato calciatore

Tedesco di origini palestinesi, nato e cresciuto a Berlino, deve la sua fama ai social: su Instagram ha oltre due milioni di follower, così come sua moglie Louisa, con la qualche ha anche una figlia di due anni. Sul canale YouTube ("Jindaouis", 1,75 milioni di follower) raccontano la loro vita quotidiana.

A calcio ci ha sempre giocato, anche in settori giovanili importanti come quello dell’Energie Cottbus o Chemnitzer. Non è però mai andato oltre la Regionalliga, la quarta serie, semiprofessionistica: Babelsberg, Berliner AK, le seconde squadre di Greuther Fürth e Fortuna Düsseldorf. Fino a quando, nell’estate 2022, ha ricevuto la chiamata dell’Hertha.

L’esordio da sogno

L’acquisto sembrava essere soprattutto un’operazione di marketing da parte del club, che ha subito sfruttato la fama di Jindaoui - i cui follower su Instagram sono sette volte maggiori rispetto al profilo ufficiale della squadra - usandolo come uomo immagine per la presentazione delle nuove divise. In un’amichevole estiva dell’Hertha II un migliaio di giovani sugli spalti fecero invasione per farsi una foto con lui.

In campo però con la seconda squadra ha dimostrato una volta di più di essere un valore aggiunto nell’attacco, con 6 reti nella scorsa stagione e 3 in questa (l’ultima con il Berliner AK era arrivato a 14). Già l’anno scorso, quando l’Hertha militava ancora in Bundesliga, ha preso parte ad alcune amichevoli, senza però mai strappare una convocazione per una gara ufficiale.

Lo scorso 3 dicembre, invece, Pal Dardai lo ha portato in panchina contro l’Elversberg in Zweite Liga, sfruttando anche qualche defezione nel reparto offensivo, mentre quattro giorni dopo è arrivato addirittura l’esordio, in Dfb-Pokal, negli ottavi di finale: lo ha inserito all’80’ con la squadra sotto 1-2. È arrivato il 2-2, poi addirittura il 3-3 e i rigori. Nei quali Nader è stato protagonista calciando il terzo penalty, segnato.

L’Hertha ha vinto la lotteria, la sua esultanza insieme a Fabian Reese nell’Olympiastadion festante è diventata presto virale. In pochi minuti Jindaoui ha messo il suo nome sulla mappa: ora sogna un contratto da pro con il club dei suoi sogni, anche se in Germania parlano di possibilità arabe. In un video su Instagram a luglio, davanti allo storico stadio di Berlino, raccontava che “quello è il mio sogno”. Lo ha raggiunto. E forse è solo l’inizio.