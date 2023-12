Bayern, tonfo irreale: ne prende 5 a Francoforte! Senza Bonucci l’Union vince

FRANCOFORTE SUL MENO (Germania) - Il Bayern Monaco crolla a Francoforte sul Meno, rimedia un clamoroso 5-1 dall'Eintracht e scivola a -3 dal Bayer Leverkusen, in testa alla classifica di Bundesliga con 35 punti dopo 14 giornate (ma entrambe ne hanno sin qui disputate 13). La doppietta di Dina Ebimbe (31' e 50') e le reti di Marmoush (12'), Larsson (36') e Knauff (60') portano i padroni di casa al settimo posto, a Tuchel - privo di De Ligt, ma con Coman e Kim in campo - non basta Kimmich al 44'.