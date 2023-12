Umilia il Bayern che lo cacciò: la vendetta dell’ex vice di Nagelsmann

Era già successo nel novembre 2019 che il Bayern Monaco perdesse 5-1 sul sempre ostico e insidioso campo dell’Eintracht Francoforte. La sconfitta costò la panchina a Niko Kovac : per Tuchel non dovrebbe essere lo stesso, anche se forse, malignamente, si potrebbe che Dino Toppmöller almeno un po’ ci speri.

Ne avrebbe ben donde, visto che sulla panchina del club più importante di Germania fino a marzo ci era seduto lui, o meglio, anche lui. Insieme al suo amico Julian Nagelsmann, che aveva accompagnato come assistente (specializzato in particolare nei calci piazzati) anche a Lipsia e insieme al quale è stato esonerato tra lo stupore generale. E tra le critiche.

Una discreta vendetta, apparecchiata e servita a quasi nove mesi di distanza. Dall’estate Toppmöller ha iniziato a lavorare a Francoforte, per la prima volta come capo allenatore in Bundesliga, con risultati importanti. E il pokerissimo rifilato al Bayern è solo la punta dell’iceberg.

La vendetta di Dino Toppmöller

Il 43enne ha avuto un passato da giocatore soprattutto in Zweite Liga e nelle serie minori, ma da sempre ha avuto la panchina nel suo dna. Suo papà Klaus è stato il tecnico che nel 2002 ha stupito l’Europa col suo Bayer Leverkusen, diventato suo malgrado celebre per il triplete al contrario.

In un certo senso si può dire che anche il figlio Dino stia ricalcando le sue orme, visto che si è seduto sulla stessa panchina, quella dell’Eintracht, sulla quale era stato suo padre trent’anni fa. E, cosa ancor più curiosa, ora anche lui può dire di aver dato una cinquina al Bayern Monaco: Klaus lo fece da calciatore con il Kaiserslautern nel 1978 (5-0 in Bundesliga).

Insomma, buon sangue non mente. A differenza del figlio, però, papà il Bayern lo ha sempre vissuto solo da avversaro. Non c’è comunque dubbio che, mentre Dina Ebimbe, Marmoush e compagni dilanivano la difesa di Tuchel, anche lui abbia gioito tanto quanto il figlio in panchina, che intanto porta l'Eintracht a stare ancora stabilmente in zona Europa dopo aver perso le sue star in attacco. Mica male.